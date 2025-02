Termovalorizzatore, Camiciottoli: “Mai stato invitato a nessuna riunione. Perché convocati solo sindaci di una certa area politica?”

Pontinvrea. “Pur condividendo le premesse e sperando che non si voglia commettere l’errore che si è commesso con la questione del rigassificatore, calando dall’alto un progetto che prevede il termovalorizzatore in Val Bormida, devo mio malgrado e con dispiacere evidenziare che non sono mai stato convocato dal sindaco Mirri o da nessun altro per la riunione a cui si dice che siano stati convocati i Sindaci della Val Bormida, Valle Erro, Vado Ligure e Quiliano”. Così il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli.

“Questo vorrei evidenziarlo per due motivi – prosegue – Il primo: la popolazione, e i miei consiglieri mi hanno chiesto di essere relazionati ed oggettivamente sono caduto dalle nuvole non sapendone nulla e già qui vi è quanto meno una mancanza di rispetto verso i colleghi; in secondo luogo vorrei comprendere perché quando si cita un territorio, si invitano solo i sindaci di area politica affina su una tematica così importante dove il confronto deve essere aperto franco e sincero”.

» leggi tutto su www.ivg.it