Torna “Obiettivo Creatività”, la nuova stagione di Lunaria Teatro per Chiavari

Genova. Si rinnova, per il sesto anno consecutivo, la collaborazione tra Lunaria Teatro e Comune di Chiavari nell’ambito di Obiettivo Creatività, progetto lanciato nel 2020 per la valorizzazione a rete dell’antico complesso di Capoborgo che ha portato al riammodernamento e rilancio dell’auditorium dell’ex chiesa di San Francesco. La struttura ospiterà anche quest’anno i quattro spettacoli che compongono il cartellone principale, mentre presso l’auditorium di Largo Pessagno andranno in scena i tre appuntamenti dedicati ai bambini.

“Portiamo avanti il progetto Obiettivo Creatività con il sostegno del Comune di Chiavari valorizzando una delle strutture più rilevanti del territorio del levante ligure, il Complesso della ex-chiesa ora auditorium di San Francesco – spiega Daniela Ardini, direttrice artistica di Lunaria –. Continuano le linee artistiche consolidate con la presentazione di una rassegna per bambini, e per gli adulti, una bella serie di spettacoli di teatro musicale e il primo incontro con il teatro greco, Medea, in forma di monologo, con una regia innovativa”.

