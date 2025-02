Questa mattina nell’area Riviera Nord lungo l’autostrada A-12, ha preso fuoco per cause al vaglio anche di inquirenti ed esperti, un’auto ibrida pronta alla consegna che, a bordo a una bisarca, era destinata alla consegna. Il rapido intervento dei vigili del fuoco di Chiavari è riuscito ad evitare che il rogo si estendesse alle altre auto e alla stessa bisarca. L’auto è stata poi trasferita a terra in modo che la motrice potesse riprendere il viaggio.

» leggi tutto su www.levantenews.it