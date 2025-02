A Porta Parma parcheggi a pagamento “solo per sospensioni forti”

Ha fatto giustamente discutere e ha strappato qualche sorriso amaro la foto pubblicata ieri dall’ex assessore Massimo Baudone sulla propria pagina Facebook, con le strisce blu della sosta appena ritracciate nel parcheggio di Porta Parma a Sarzana. “Solo per sospensioni forti” ha commentato con ironia mostrando la traccia di vernice sagomata sull’asfalto sconnesso dalle radici affioranti che rendono inutilizzabili alcuni stalli di piazza Avis. Martedì infatti il gestore dei parcheggi – da poco prorogato fino a fine 2025 – aveva provveduto a rifare la segnaletica dei posti a pagamento in numerose vie e piazze cittadine. Compresa ovviamente quella dove i problemi dati dalle radici non sono nuovi e che l’amministrazione comunale intende riqualificare dopo l’approvazione nel 2021 dello studio di fattibilità del progetto che rientra in un pacchetto più ampio comprendente anche la vicina piazza Zappa che presenta problematiche analoghe.

