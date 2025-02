Addio a Cesare, il bimbo affetto da neurofibromatosi in cura al Gaslini: “Sei stato coraggioso sino alla fine”

Genova. Non ce l’ha fatta Cesare Zambon, il bimbo di sei anni di Conegliano affetto da neurofibromatosi, rara malattia genetica che causa la formazione di tumori. Il piccolo era in cura all’ospedale Gaslini da tempo e la mamma, Valentina Mastroianni, aveva raccontato la sua storia sui social e in un libro intitolato ‘La storia di Cesare’.

Con il progredire della malattia, Cesare aveva perso la vista e le sue condizioni di salute si erano deteriorate al punto da costringere la famiglia a trasferirsi a Genova per essere più vicina all’istituto pediatrico. Il bimbo era diventato un manifesto di tenacia e coraggio, e Mastroianni aveva voluto condividere la sua storia per sensibilizzare sulle malattie genetiche e le difficoltà delle famiglie a sostenere e garantire le cure.

