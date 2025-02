Al via il referendum di Cgil: “Basta precarietà, basta licenziamenti illegittimi e per il diritto alla cittadinanza”

Liguria. Sono 5 i quesiti referendari sui quali si voterà in primavera e sui quali la Cgil chiede di votare 5 sì: due riguardano la dignità del lavoro e sono contro i licenziamenti nelle grandi e nelle piccole aziende, uno è contro la precarietà, uno per salute e sicurezza sul lavoro, uno per il diritto di cittadinanza a chi vive e a chi lavora nel nostro Paese.

La campagna referendaria in Liguria è stato il tema centrale della mattinata di oggi dove, alla Sala Chiamata del Porto di Genova, si sono riuniti oltre 500 delegate e delegati Cgil in rappresentanza di tutte le categorie e dei territori liguri. La campagna referendaria sulla quale la Cgil ha raccolto 4 milioni di firme a livello nazionale (160 mila in Liguria di cui 90 mila a Genova), ha l’obiettivo di “mettere fine alla precarietà e ai licenziamenti ingiusti, migliorare le norme su salute e sicurezza sul lavoro, ridurre i tempi di attesa della cittadinanza per migliaia di italiane e italiani”.

