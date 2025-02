Allo stage di Coverciano anche il portiere aquilotto Diego Mascardi. Ormai punto fermo dell’under 19 azzurra

Nuova chiamata in azzurro per l’estremo difensore aquilotto Diego Mascardi, ormai punto fermo della Nazionale Under 19 allenata dal Tecnico Federale Alberto Bollini. Il portiere classe 2006, cresciuto nel settore giovanile aquilotto fino ad arrivare in pianta stabile in Prima Squadra, è chiamato a prendere parte allo stage di Coverciano di preparazione all’Elite Round di qualificazione all’Europeo Under 19, in programma in Romania nel Giugno 2025, che vedrà gli azzurrini sfidare, tra il 19 e il 25 marzo in Calabria, la Lettonia, la Spagna e la Francia per un posto alla fase finale. Mascardi si unirà dunque allo stage di Coverciano da lunedì 24 febbraio, fino a mercoledì 26 febbraio.