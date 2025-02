Attentato alla Seajewel: la petroliera pronta a ripartire per la Grecia, a Savona attracca la ‘gemella’

Genova. La Procura di Genova ha deciso di non sequestrare la petroliera battente bandiera maltese Seajewel, il cui scafo nella notte tra venerdì e sabato è stato colpito da due ordigni, probabilmente mine magnetiche mentre la nave carica di 109mila tonnellate di greggio, era ormeggiata alle boe della Sarpom tra Savona e Vado ligure.

Come anticipato da Genova24 in questo articolo, fortunatamente solo la prima bomba, che era quella meno potente, è esplosa mentre era attaccata alla chiglia. Il secondo ordigno si è sganciato durante la prima esplosione ed è deflagrato quindi in mare provocando la moria di pesci. Gli accertamenti subacquei eseguiti dal Consubin sono stati “lunghi e dettagliati” spiegano in Procura a Genova: sono stati raccolti molti reperti, sia sullo scafo sia sul fondale che ora saranno analizzati dalla polizia scientifica nella speranza di trovare tracce sul tipo di esplosivo utilizzato.

