Balneari, il Tar della Liguria stoppa il governo Meloni: “La proroga al 2027 non è valida”

Genova. La proroga delle concessioni dei balneari fino a settembre 2027 decisa dal governo Meloni non è valida. È quanto ha stabilito il Tar della Liguria respingendo il ricorso di tre stabilimenti di Zoagli, nel Tigullio, contro la delibera della giunta comunale che aveva confermato la scadenza al 31 dicembre del 2023, dando il via alle gare previste dalla Bolkestein. Un nuovo capitolo della saga che sembrava conclusa a settembre con l’approvazione del decreto scaturito dall’accordo con l’Ue, anche se ormai diversi Comuni – tra cui Genova – hanno avviato procedure ad evidenza pubblica per riassegnare le concessioni.

Secondo la sentenza del Tar Liguria “sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi della direttiva Bolkestein”.

» leggi tutto su www.genova24.it