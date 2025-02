Dalla PSM Rapallo

PSM Rapallo ipotesi seconda squadra e ritorno del calcio a 5 per i piccoli. La PSM Rapallo sta concretamente portando avanti il discorso sulla realizzazione di una seconda squadra che a partire dalla stagione 25/26 parteciperà al campionato di terza categoria. La scelta della società è finalizzata prevalentemente per dare la possibilità ai ragazzi che escono fuori dalla squadra juniores e dal settore giovanile di continuare a giocare per la società.

