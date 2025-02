Calcio/ Sampdoria solida contro la capolista, Sassuolo bloccato sullo 0-0

La Sampdoria tiene testa alla capolista Sassuolo e conquista un pareggio senza reti che le consente di salire al 15° posto con 29 punti, in attesa delle altre gare del fine settimana. La squadra di Semplici, rimaneggiata per le assenze di Ferrari e Depaoli, ha saputo contenere le iniziative offensive dei neroverdi e portare a casa un punto utile per la lotta salvezza.

Diverse novità tra gli undici blucerchiati. In difesa, senza lo squalificato Ferrari, spazio ad Altare al centro con Riccio e Curto ai lati. A centrocampo Venuti sostituisce Depaoli sulla destra, mentre Ricci e Meulesteen occupano la zona centrale. A sinistra Ioannou prende il posto di Beruatto. Nessuna variazione nel reparto offensivo, con Oudin e Sibilli a supporto di Niang.

