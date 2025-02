Chiavari: Avis, raccolta di sangue all’interno della Hi-Lex Italy

Da Hi-Lex Italy

Continua la collaborazione tra Avis Chiavari e l’azienda Hi-Lex Italy. Nei giorni scorsi si è svolta un’altra raccolta di sangue all’interno dell’azienda di Sampierdicanne a cui hanno aderito una ventina di dipendenti con una buona percentuale di primi donatori.

“L’esperienza è stata ripetuta dopo essere già stata organizzata nel luglio del 2024 e anche questa volta ha ottenuto un grande successo – spiega Sofia Fattore, presidente di Avis Chiavari – le donazioni sono state 17, di cui 5 femminili e 12 maschili. Presenti il medico Camilla Tognoni e l’infermiera Veronica Maggiore una presenza costante sull’autoemoteca in Piazza Mazzini a Chiavari”.

Ha donato il sangue anche l’amministratore delegato Paolo Pajardi: “La donazione in azienda – sottolinea – ci ha permesso di sentirci parte di una comunità allargata formata dalla nostra azienda, ma anche dalla città con i bisogni dei suoi cittadini. Le adesioni sono state tante e la replicheremo in autunno”.

Tante prime donazioni e un’età media attorno ai 48 anni: “Tutto si è svolto senza alcun intoppo – commenta Pio Rota, che si occupa da anni dell’organizzazione delle autoemoteche per Avis Chiavari – Donare il sangue è un gesto generoso e altruista, l’azienda che lo facilita svolge un servizio prezioso per il territorio”.

AVIS Chiavari ricorda che per donare è necessario avere tra i 18 e i 65 anni, essere in buona salute e recarsi presso l’autoemoteca che si trova in piazza Mazzini ogni terza domenica del mese oppure presso il centro trasfusionale dell’Ospedale di Lavagna che è aperto per le donazioni dal lunedì al sabato tra le ore 8 e le ore 11.

