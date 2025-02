Chiavari: “Famiglie in difficoltà, diminuiscono gli aiuti; ma Cosplay inghiotte 130.000 euro”

Da Nicola Orecchia, Antonio Bertani, Mirko Bettoli, Alessandro Calcagno, Silvia Garibaldi,

Giovanni Giardini

Sul problema legato all’emergenza abitativa, purtroppo, l’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Abitative continua a dare risposte insoddisfacenti per i cittadini in difficoltà.

A fronte di 223 domande presentate ad agosto dell’anno scorso per l’assegnazione delle case popolari ARTE, l’Assessore ha saputo mettere a bando solo 4 alloggi e oggi sbandiera come un risultato concreto aver messo a disposizione solo 3 appartamenti comunali da attribuire a canone calmierato.

Eppure l’Assessore Canepa aveva confermato in Consiglio Comunale che gli alloggi ARTE vuoti erano 44 e gli appartamenti comunali disponibili erano 9, ma, nonostante le promesse fatte, non ha ancora fatto nulla di concreto per avviarne la ristrutturazione e, quindi, l’utilizzo.

Senza contare lo stato pietoso in cui continuano a versare gli stabili delle case ARTE in cui vivono le famiglie, come risulta dalle foto allegate, nonostante le promesse dell’Assessore di sollecitare i necessari interventi di ristrutturazione.

