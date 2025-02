“Chiavari non è Gotham City”, il Sindaco risponde alla minoranza

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Chiavari è come Gotham City? Questa è la visione distorta della minoranza consociativa guidata da Orecchia: un’opposizione che si nutre di tristezza, rancore e mancanza di idee. Pur di attaccare l’amministrazione, si muove compatta con ciclostile, firmando dichiarazioni fotocopia indipendentemente dalle posizioni politiche: centrodestra, centrosinistra, grillini e movimenti residuali cangianti, tutti uniti solo dalla volontà di denigrare il nostro operato – dichiara il sindaco, Federico Messuti – Un giorno gridano all’emergenza sicurezza, il giorno dopo scoprono una crisi di spazi scolastici, il successivo è il turno dell’emergenza abitativa. E quando si parla del Teatro Cantero? Prima ne invocano l’apertura, poi criticano il dialogo dell’amministrazione con un imprenditore per trovare una soluzione concreta. Contraddizioni continue, utili solo a generare confusione. Emblematico è il caso di Orecchia, nominato presidente della Commissione per l’apertura del Tribunale di Chiavari. Si dimette, resta in silenzio per mesi e oggi una forza di minoranza “scopre” e denuncia che il governo nazionale non ha alcuna intenzione di riaprirlo. Un altro pretesto per attaccare l’amministrazione, che invece lavora con serietà per il bene dei cittadini – continua il primo cittadino – Abbiamo avviato un piano di interventi senza precedenti per Chiavari. Sul fronte scolastico, sono stati investiti quasi 6 milioni di euro per migliorare ed efficientare le strutture. Inoltre, è stato avviato il cantiere per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia Mazzini Est. Per quanto riguarda gli alloggi comunali, a breve verrà aperto un bando di assegnazione, cui ne seguiranno altri. La minoranza confonde volutamente le case di ARTE, di competenza regionale e gestite da un assessore di Forza Italia, lo stesso partito che ha sostenuto la loro coalizione. Per il Teatro Cantero, stiamo lavorando con privati per garantirne la riapertura senza gravare sul bilancio comunale con un acquisto diretto. Sul tema sicurezza, negli anni abbiamo potenziato il sistema di videosorveglianza e siamo l’unico comune della Città Metropolitana di Genova – eccetto il capoluogo – ad avere un servizio serale estivo fino a mezzanotte e mezza. Gli episodi di disturbo sono già stati segnalati alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine. Abbiamo già incontrato, e incontreremo, i residenti che hanno segnalato delle criticità e particolari episodi che si sono verificati nelle ore notturne nel centro cittadino -conclude – Mentre l’opposizione consociativa continua a mescolare tutto in un unico minestrone di polemiche, noi portiamo avanti fatti concreti ascoltando i cittadini. Chiavari non è Gotham City, ma una città che vive, cresce, cambia e migliora ogni giorno”.

