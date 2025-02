Evento pugilistico celebra “The Rumble in the Jungle”, Belotti pronto a portare a Kinshasa cinque atlete della sua agenzia

E’ in preparazione un evento pugilistico per celebrare a oltre mezzo secolo di distanza “The Rumble in the Jungle”, l’incontro che il 30 ottobre 1974 vide affrontarsi a Kinshasa, nell’allora Zaire, nientemeno che Muhammad Ali e George Foreman. L’appuntamento in lavorazione – Rumble in the Jungle 2 il titolo prescelto -, programmato per il 28 febbraio 2026 a Kinshasa, vede all’opera anche il manager spezzino Armando Bellotti, che ha inserito nel palinsesto dell’evento (che vedrà la partecipazione di 32 boxeur: 16 donne e 16 uomini) cinque atlete del suo roster, rappresentate dalla sua agenzia manageriale. Si tratta della forlivese Consuelo Portolani, della brindisina Cristina Garganese, della genovese Michela Braga, della milanese Martina Caruso e della fiorentina Martina Righi.

