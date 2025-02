Federico Mari sarà l’uomo dell’equilibrio finanziario nel cda dello Spezia

Charlie Stillitano, al secolo Carmelo Vincenzo, è l’unico assente, nel giorno della presentazione del progetto di Paul Francis, tra i rappresentanti del consiglio di amministrazione dello Spezia Calcio espressione della nuova proprietà FC32. L’avvocato del New Jersey, figura carismatica e instancabile promoter del calcio italiano in USA, rimane personalità conosciuta anche a queste latitudini, proiettando un’immagine di affidabilità ed esperienza. Chi invece partecipa all’esordio ufficiale è Federico Mari, che un ruolo operativo in seno al club aquilotto è destinato ad averlo in maniera duratura.

Nativo di Milano, un pezzo di vita passato in Svizzera, studi negli Stati Uniti e un percorso iniziato nella finanzia bancaria, è ufficialmente il chief strategy officer di FC32. Ruolo che lo individua come dosatore di quella “esperienza internazionale in sinergia all’intelligenza locale” che Francis ha citato almeno un paio di volte nel proprio discorso di insediamento. Come il manager australiano, per lui un ruolo sia nello Spezia Calcio che nell’SNK St.Polten, a oggi i due club più importanti del nascente gruppo di pluriproprietà.

