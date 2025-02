Festa di Carnevale a Marinasco: giochi, musica e dolci tradizionali

Domenica 23 febbraio, a partire dalle 14, si terrà il tradizionale Carnevale di Marinasco. L’evento prevede attività per bambini, tra cui giochi e la classica pentolaccia, accompagnate da musica e intrattenimento.

Saranno disponibili diverse specialità gastronomiche tipiche del periodo, tra cui zeppole di Carnevale, chiacchiere, bomboloni, torte miste e focacce farcite. Non mancheranno bevande come bibite, vino e birra.

L’evento si svolgerà presso la Pieve di Marinasco, salvo condizioni meteo avverse.

