Savona. ASL2 informa che sono stati confermati quattro casi di morbillo in pazienti adulti, mentre un quinto è in fase di verifica. A differenza dei casi in età infantile, in cui la malattia tende a decorrere in forma più lieve, nell’adulto il morbillo può causare complicanze serie.

Attualmente i pazienti, residenti nella zona tra il finalese e l’albenganese, si trovano in isolamento domiciliare.

