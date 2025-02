Nuove regole sulla vendita di alcol a Genova, da Bolzaneto a Vernazzola tutti i divieti e gli orari

Genova. Adottate nuove misure di tutela della salute pubblica e del decoro urbano nelle zone di Bolzaneto, Cornigliano, Rivarolo, Giardini di Quinto, via Canevari e Vernazzola. Su proposta degli assessori comunali al Commercio Paola Bordilli e alla Sicurezza Sergio Gambino, il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi ha firmato l’ordinanza che introduce il divieto di vendita di bevande alcoliche in tutti supermercati (con superficie di vendita superiore ai 250 metri quadri) dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo e la chiusura anticipata alle 21 degli esercizi di vicinato (fino ai 250 metri quadri di superficie netta di vendita) che vendono anche bevande alcoliche.

“Abbiamo introdotto queste regole – spiegano i componenti della giunta – andando incontro a precise richieste di decoro pubblico e sicurezza, emerse durante l’ascolto dei cittadini e commercianti durante le riunioni dei Quartieri in giunta, dopo un confronto con Civ e associazioni di categoria del commercio e a seguito di incontri intercorsi in queste settimane con Prefettura, Questura e forze dell’ordine. L’obiettivo è tutelare la salute pubblica e il decoro pubblico, in zone della nostra città dove è richiesta una maggiore attenzione alla sicurezza, anche quella percepita, nell’ottica di prevenzione di fenomeni di degrado. L’ordinanza si ispira alle regole già introdotte nel centro storico e Sampierdarena”.

