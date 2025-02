Pastorino: “Inaccettabile il taglio al fondo per i disturbi alimentari. Il governo Meloni lascia soli i più fragili”

Liguria. “Il governo Meloni ha compiuto una scelta politica grave e inaccettabile: cancellare il fondo per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare. Una decisione che condanna milioni di persone alla solitudine e all’assenza di cure adeguate”. Così il consigliere regionale Gianni Pastorino commenta l’ennesima esclusione del finanziamento destinato ai DCA, una patologia che colpisce in Italia circa 4 milioni di persone, di cui 1 milione bambini tra gli 8 e i 12 anni.

“Ricordo che la Liguria è tra le regioni più colpite per casi di disturbi dell’alimentazione tra adolescenti, e che il taglio del fondo rappresenta un danno particolarmente grave per il territorio. Nel 2022, a livello nazionale, sono stati stanziati 25 milioni di euro per il contrasto ai DCA, di cui circa 650 mila euro destinati alla Liguria. Grazie a quel fondo si erano potenziati gli ambulatori e rafforzato il personale sanitario. Adesso, con il governo Meloni, tutto questo rischia di essere spazzato via, lasciando senza supporto migliaia di giovani e le loro famiglie”.

» leggi tutto su www.ivg.it