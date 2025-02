Presentato in anteprima al Cinema Espace 1789 di Parigi in occasione degli ottant’anni dalla morte, il docufilm del regista spezzino Daniele Ceccarini e del savonese Mario Molinari dedicato a Rino Della Negra, giovane di origini friulane, calciatore della Red Star Parigi, protagonista della Resistenza francese e fucilato a vent’anni dalle SS. Girato nel 2024 tra la Francia e l’Italia, il documentario è una una produzione ligure che propone importanti testimonianze e documenti inediti e narra una storia di resistenza e di lotte sociali dove il calcio, lontano dallo show business, diventa aggregazione e riscatto per chi, come Rino, è parte della classe operaia. E proprio la cultura operaia, italiana e antifascista, si unisce, nella breve esistenza di Rino Della Negra, alla storia della Resistenza francese e alla storia del club sportivo più antico di Parigi. Una squadra che ancora oggi imposta il suo tifo sull’uguaglianza e la solidarietà. Una squadra che ogni domenica rende omaggio a Rino Della Negra nella tribuna a lui dedicata a Saint-Ouen-sur-Seine.en-sur-Seine.

L’articolo Premiere parigina per il docufilm sul calciatore Rino Della Negra: fu protagonista della Resistenza francese. Alla regia lo spezzino Daniele Ceccarini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com