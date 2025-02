Rapallo: Giubileo, da Sant’Andrea di Foggia a Roma

Da Gianluca Canessa segretario Comitato Sant’Andrea di Foggia

Ci sono luoghi dove il tempo sembra scorrere più lentamente, dove le tradizioni si tramandano con

orgoglio e il senso di comunità resta un pilastro fondamentale della vita quotidiana. Sant’Andrea di

Foggia, piccola frazione collinare di Rapallo, è uno di questi luoghi. Qui, l’aiuto reciproco non è solo un

gesto occasionale, ma un valore radicato che unisce generazioni.

E proprio questa coesione ha dato vita a un nuovo grande progetto: raccogliere fondi per rifare

completamente il fiocco del Cristo ligneo della Confraternita di N.S. del Carmine, simbolo sacro della

comunità, in vista della sua prima storica trasferta a Roma per il Giubileo delle Confraternite.

A farsi promotore di questa iniziativa è il Comitato Festeggiamenti di Sant’Andrea di Foggia, che ha

deciso di organizzare una cena speciale per sostenere economicamente il rifacimento del fiocco.

L’evento, che si terrà il 1° marzo nei locali dell’ex scuola frazionale, non sarà solo un’occasione per

raccogliere fondi, ma anche un momento per celebrare il valore della collaborazione e della

solidarietà.

La comunità si è sempre unita nei momenti importanti, dimostrando come, quando c’è un progetto

condiviso, ognuno metta a disposizione ciò che può oƯrire. È questo il vero punto di forza della

frazione. Il menù della serata, accuratamente scelto dal Comitato Festeggiamenti, prevede piatti tipici

della tradizione locale: tagliatelle al sugo di funghi, cima alla genovese, frittini misti con insalata, dolce

fatto in casa e bevande. Un’occasione per gustare i sapori autentici del territorio e raƯorzare il senso di

appartenenza.

La raccolta fondi servirà a preparare il Cristo ligneo per un evento senza precedenti: la sua

partecipazione al pellegrinaggio a Roma dal 16 al 18 maggio, durante il quale sfilerà per le strade della

Capitale fino alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, per poi ricevere la benedizione del Pontefice.

Un momento che segna non solo la storia della confraternita, ma anche quella dell’intera comunità.

Per la prima volta, il Cristo sarà portato a Roma, un evento che riempie tutti di emozione e orgoglio.

Oltre all’organizzazione logistica del pellegrinaggio, il Comitato Festeggiamenti ha compreso che era

necessario rifare completamente il fiocco del Cristo, ormai logoro e consumato dal tempo. Da qui,

l’idea di raccogliere fondi attraverso un evento conviviale, unendo la tradizione gastronomica locale

alla volontà̀ di contribuire a una causa comune.

Non si tratta solo di un aspetto estetico, ma di un simbolo di rispetto e devozione, un modo per

rendere omaggio al Cristo in un’occasione così solenne.

