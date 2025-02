Rapallo: sicurezza, le minoranze chiedono un Consiglio straordinario

Al termine del Consiglio comunale convocato per mercoledì scorso e terminato dopo la mezzanotte, le minoranze, ad esclusione del consigliere Armando Ezio Capurro, hanno firmato una richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio comunale, monotematico, sul tema della sicurezza che tanto preoccupa i cittadini. Purtroppo non è minimizzando episodi sintomo di malessere, che si eliminano vandalismi, spaccio e microcriminalità. All’opposto è tenendo informata la cittadinanza che si possono prevenire e interrompere episodi sgradevoli. Che accadano anche in altri centri della Riviera, ma non si può tacere il problema con un “mal comune non è mezzo gaudio”. Le sole forze di polizia non possono fare diga contro una società sempre più violenta e sprezzante. Fotografare il fenomeno può significare limitarne l’espansione e rendere tutti responsabili di una situazione pesante la cui responsabilità non è certo degli amministratori, ma gli stessi possono aiutare a monitorare e frenarne le cause. (m.m.)

» leggi tutto su www.levantenews.it