Dallo staff del Sindaco di Recco

Questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Recco si è svolta la cerimonia di consegna dei premi intitolati a Maurizio e Antonella Salvi. I riconoscimenti sono stati conferiti per meriti accademici a Tommaso Bida, corso di laurea triennale in ingegneria navale, e a Edoardo Capurro, corso di laurea magistrale in ingegneria navale. Sono intervenuti alla cerimonia il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba.

