Sampdoria, terza partita di fila in casa senza gol subiti. Semplici: “Ora bisogna avere più coraggio”

Genova. Terza partita consecutiva in casa senza subire reti e un pareggio che ha tanto valore, vista la caratura dell’avversario, anche se la classifica resta sempre complicata a 29 punti. Dopo la delusione di Bolzano Leonardo Semplici tira un sospiro di sollievo al termine della partita della sua Sampdoria contro il Sassuolo. Gli strascichi emotivi della sconfitta in trasferta non ci sono stati: “A Bolzano avevamo compiuto errori, ma sotto aspetto della mentalità anche in 10 e in 9 la squadra mi era piaciuta. Oggi abbiamo fatto una buona gara, con una squadra di grande valore. Vedendo i punti sembrava impossibile, invece abbiamo limitato gli avversari, c’era voglia di provare a vincere, abbiamo mantenuto due punte più un trequarti. Sotto vari aspetti bisogna migliorare, ma la mentalità è positiva e dopo la sconfitta di Bolzano la partita era sentita. Non era semplice contro una squadra forte”.

Per Semplici la squadra è in crescita: “Dispiace aver bucato partita di Bolzano, deve esserci di insegnamento. Dopo essere rimasti in 9 potevamo pure pareggiare. I ragazzi capito cosa non devono fare”.

