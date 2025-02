San Fruttuoso, ripartono i lavori all’ex Fassicomo. Piciocchi: “La creusa asfaltata verrà rifatta”

Genova. Ripartiranno a breve i lavori per realizzare nuove residenze al posto delle ex officine dell’istituto Fassicomo, sulle alture di San Fruttuoso. Dopodiché, una volta rimosso lo strato di asfalto, la creusa di salita Vecchia di Nostra Signora del Monte verrà rifatta e riportata a nuovo. Ad assicurarlo è il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi mentre ad oggi tutto tace lungo la storica mattonata che raggiunge il santuario, deturpata più di quattro anni fa per consentire il passaggio dei mezzi da cantiere nonostante le proteste degli abitanti.

Ad acquistare l’immobile per la costruzione di 37 unità abitative era stata la società Dmore Real Estate Industria 4.0 di Bergamo, che aveva ottenuto dal Comune il cambio di destinazione d’uso e le autorizzazioni necessarie. I lavori, però, sono bloccati da diversi mesi e nel frattempo è sparito pure il cartello affisso all’ingresso del cantiere.

