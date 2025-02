Sanità, Gimbe: “Il 7,8 per cento delle famiglie liguri ha rinunciato a curarsi. La spesa privata è di 824 euro pro-capite”

Secondo i dati Istat relativi al 2023, in Liguria, il 7,8% delle famiglie ha dovuto rinunciare a una o più prestazioni sanitarie. Questo valore supera la media nazionale, che si attesta al 7,6%, posizionando la regione al nono posto in Italia. A livello territoriale, la percentuale varia dal 5,1% della Provincia Autonoma di Bolzano fino al 13,7% della Sardegna.

Coloro che possono permetterselo, invece, ricorrono a risorse proprie per coprire le spese sanitarie e in Liguria la spesa pro-capite ammonta a 824 euro, secondo i dati del sistema tessera sanitaria utilizzato per la dichiarazione dei redditi. Questo valore colloca la regione al settimo posto a livello nazionale (media italiana di 730 euro), con la Lombardia al vertice con 1.023 euro e la Basilicata all’ultimo posto con 377 euro.

Questi dati sono stati presentati durante il Report dell’Osservatorio Gimbe sulla spesa sanitaria privata in Italia nel 2023, realizzato su incarico dell’Osservatorio Nazionale Welfare & Salute (Onws) e illustrato nei giorni scorsi presso il Cnel.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com