Savona. Una macchina ha preso fuoco in via Verdi, intorno alle ore 19.30, per cause ancora da accertare ma, con ogni probabilità, per problemi legati al mezzo.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, oltre che della polizia stradale, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

