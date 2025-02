Sestri. Oltre trenta espositori, talk e show cooking: torna “InGusto”

Dall’Ufficio Stampa

Il conto alla rovescia è già partito e il sipario è pronto ad alzarsi per il secondo anno consecutivo su InGusto, evento di riferimento del settore food in programma il 4 e 5 marzo nell’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante. La manifestazione, che coinvolgerà oltre trenta espositori nazionali ed internazionali, è ideato da Veridea per ispirare i professionisti del settore ho.re.ca. (hotellerie, restaurant, cafè), scoprire un’accurata selezione di prodotti gastronomici e creare un ponte tra produttore e professionisti mettendoli a confronto in un contesto ideale.

