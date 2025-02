Tariffe idriche nel ponente, Giordano (M5s): “Aumenti sproporzionati, ora le risposte ai cittadini”

Ponente. “Esattamente un mese fa, avevamo portato in Consiglio regionale il drammatico problema delle tariffe idriche nel Ponente ligure, chiedendo che venisse calendarizzata urgentemente una commissione dedicata: l’abbiamo ottenuta in tempi brevissimi e in seduta, audite tutte le associazioni di consumatori e gli Enti preposti all’erogazione del servizio idrico, abbiamo scoperto che i cittadini non solo subiscono disservizi continui ma vere e proprie vessazioni da parte del gestore. Molteplici le problematiche: per ciascuna di esse abbiamo chiesto chiarezza oltre che soluzioni immediate per salvaguardare il diritto all’acqua. Le amministrazioni dovrebbero prima di tutto tutelare la salute dei cittadini, come sancito dalla Costituzione”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano sulla vicenda del servizio idrico integrato, che ha riguardato anche il territorio andorese e dell’entroterra.

