Vado Ligure, seconda fase del potenziamento ferroviario per il traffico portuale: investimento da 96mln di euro

Al via i lavori per la realizzazione della seconda fase degli interventi di adeguamento e potenziamento dell’impianto di Vado Ligure per un investimento di oltre 33,4 milioni di euro a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Il progetto, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede l’esecuzione del nuovo Piano Regolatore della stazione funzionale a sostenere i futuri volumi di traffico generati dal collegamento con il porto di Vado e la piattaforma Maersk. I lavori prevedono l’installazione di un nuovo apparato centrale computerizzato che gestirà in sicurezza i movimenti dei treni sia interni all’impianto sia da/per la limitrofa località di Savona Parco Doria.

