“A Carnevale ogni scherzo vale”, questa frase comunemente ci collega all’evento, festa che nel tempo è andata accrescendosi di nuove forme, colori e satira, unico giorno dell’anno nel quale nella nostra cultura è concesso mascherarsi, camuffarsi dietro un’altra identità, per divertirsi, stupire e osservare l’effetto che produce sugli altri.

Il Carnevale di Domenica 23 febbraio, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, ripropone a Deiva Marina la riscoperta di questa festa attraverso i giovani, ma soprattutto i giovanissimi, che in questo evento mettono tutta la loro inventiva, creatività e voglia di esprimersi , nonostante le difficoltà di realizzazione e l’impegno che comporta.

Come ogni travestimento, il Carnevale esprime in noi la capacità di esorcizzare timori, tensioni o rivisitare gli schemi con cui un piccolo paese è abituato a convivere e confrontarsi. A farla da padrone saranno come sempre il brio, la spensieratezza e la voglia di ridere e far ridere, nel rispetto della tradizione di evento trasgressivo che precede il tempo liturgico quaresimale e affonda le radici in antiche festività pagane di tempi remoti.

La manifestazione, come consuetudine, avrà inizio alle ore 13,00 con il raduno dei carri e maschere partecipanti in Via E.Berlinguer, adiacente Piazza XXV Aprile, il corteo allegorico sfilerà a partire dalle ore 14,00 lungo Corso Italia verso la zona della marina, svoltando per riprendere poi la direzione di ritorno verso il centro storico fino a Piazza Bollo, dove avrà luogo la premiazione dei carri e maschere e la chiusura della manifestazione con la rottura della Pentolaccia per tutti i bambini. I premi saranno assegnati a seguito di valutazione della giuria alla migliore maschera singola, coppia, carro e gruppo mascherato.

L’articolo “A Carnevale ogni scherzo vale”, appuntamento a Deiva proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com