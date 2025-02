A Mazzetta festa di Carnevale con Life on the sea

Domenica 23 febbraio dalle ore 15.30 alle 18.30 presso l’oratorio di Mazzetta, Chiesa di S. Pietro, ingresso Via Ugo Foscolo, l’Associazione Life On The Sea, grazie al patrocino e al contributo del Comune della Spezia, organizza “Tutti alla festa di Carnevale 2025”, un appuntamento dedicato ai nostri piccoli, che potranno sfilare in maschera e divertirsi con le molteplici attività ricreative organizzate per rendere speciale questo evento a loro dedicato. Durante la manifestazione sarà premiata la maschera più spiritosa, la maschera più originale e la maschera tradizionale. La premiazione sarà effettuata a cura dell’Assessore alla Città dei Bambini, Daniela Carli. A tutti i nostri bimbi saranno distribuiti gadget ricordo. Una ricca merenda allieterà il palato dei nostri piccoli e stupendi ospiti. Musica, truccabimbi, giochi di sala e la immancabile pentolaccia, coroneranno un pomeriggio indimenticabile di questa edizione. Un ringraziamento speciale al Sindaco della Spezia e all’Assessore Carli, per averci accordato la loro fiducia; un ringraziamento al Parroco della chiesa di S. Pietro di Mazzetta e ai suoi collaboratori per il supporto logistico offerto, e ai Volontari della Life On The Sea O.D.V. – E.T.S. per il loro costante operato.

