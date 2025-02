Al via il progetto ‘Welfare di Giustizia’: formazione e lavoro per i detenuti per ridurre la recidiva

Genova. La Regione Liguria aderisce a un nuovo programma contro la recidiva penale con il programma finanziato attraverso il PON Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Oltre 2,7 milioni di euro dai Fondi Sociali Europei (FSE+) e 84 mila euro dai Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) sono stati destinati al progetto “Welfare di Giustizia“, concepito per integrare attivamente i detenuti nel tessuto sociale ed economico della regione.

Il cuore del programma è il sostegno al reinserimento attraverso formazione professionale e lavoro sia dentro che fuori dalle mura delle carceri. In particolare, verranno potenziati percorsi di formazione e l’accesso a opportunità lavorative per coloro che sono sotto regime penitenziario, con l’obiettivo di ridurre la recidiva. Un elemento fondamentale per il successo del progetto è il coinvolgimento di tutti i settori della società, dalla produzione all’assistenza sociale, in un approccio solidale e collaborativo.

