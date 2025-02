Allerte meteo, grandi eventi, evacuazioni: il bilancio della protezione civile genovese

Genova. Allerte meteo, grandi eventi, crolli: sono state decine gli interventi della protezione civile tra il 2022 e il 2025, come emerge dal bilancio diffuso dal Comune di Genova a fine mandato.

Nel triennio, la Protezione Civile è stata attivata 11 volte per l’accoglienza dei migranti in collaborazione con la Prefettura e ha gestito numerose evacuazioni, tra cui lo sgombero di 96 persone in via Piacenza per un incendio (febbraio 2024) e l’evacuazione della RSA “La Camandolina” con 95 ospiti a seguito del crollo di una gru (novembre 2024).

