Arrestato dagli inquirenti genovesi il nipote del boss mafioso Tano Badalamenti

Genova. I carabinieri del nucleo investigativo di Genova, in collaborazione con gli agenti della squadra mobile, hanno individuato e arrestato Gaspare Ofria, 70 anni, nipote dello storico boss mafioso Gaetano “Tano” Badalamenti. Badalamenti è morto nel 2004, dopo la condanna all’ergastolo come mandante dell’omicidio di Peppino Impastato, il giornalista e attivista antimafia ucciso a Cinisi nel 1979.

Ofria era stato condannato in via definitiva a 6 anni e 8 mesi di carcere nel 2023 per un cumulo di pene relativo ad alcune condanne subite negli scorsi anni, tra cui una per bancarotta fraudolenta in concorso, un’altra per uso illecito di carte di credito in concorso e un’ultima per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

