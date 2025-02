“Benvenuto nella tua mente: manuale di sopravvivenza”, lunedì il primo incontro con il “Convivio Psicologico Esperienziale”

La Spezia si prepara ad accogliere una serie di eventi dedicati alla crescita personale e alla consapevolezza interiore. Il 25 febbraio, presso l’Enoteca Bisagni, si terrà un incontro organizzato da “Convivio Psicologico Esperienziale”, un’occasione per esplorare la propria mente attraverso il dialogo, l’esperienza e la condivisione.

L’iniziativa, che si svolgerà dalle 18.30 alle 20, si articolerà attorno al tema “Benvenuto nella tua mente: manuale di sopravvivenza”, con un episodio zero in formato live podcast. L’evento offre un’opportunità unica per approfondire la conoscenza di sé stessi in un contesto accogliente e stimolante.

A guidare i partecipanti in questo percorso saranno due esperti del settore: Malcolm Bilotta, psicologo, e Petulia Lera, counsellor a mediazione artistica.

L’incontro si terrà in Via Calatafimi, 10 e sarà un momento di ascolto, espressione e connessione autentica.

L’iniziativa è promossa dal progetto ConsapevolMente, che mira a creare spazi di riflessione e crescita personale attraverso il confronto e l’esplorazione emotiva.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com