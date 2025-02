Calcio/ Inter – Genoa 1-0: i rossoblu escono a testa alta da San Siro nonostante il ko

Il Genoa esce a testa alta da San Siro dopo una partita combattuta ma chiusa con una sconfitta di misura. L’Inter fatica a trovare spazi contro una squadra organizzata e pericolosa, ma alla fine il colpo di testa di Lautaro Martinez, deviato da Masini, decide la sfida sull’1-0 per i nerazzurri. Mister Vieira sceglie un tridente offensivo con Ekhator, Zanoli e Pinamonti. In difesa spazio a Sabelli, mentre in mediana agiscono Frendrup, Masini e Miretti.

La prima occasione è dell’Inter al 4’ con Dumfries, ma Leali respinge. Il Genoa risponde con Miretti, murato dalla difesa avversaria. I rossoblù continuano a rendersi pericolosi, prima con Masini, poi con Pinamonti, entrambi senza trovare la porta. L’Inter cerca di sfondare, ma il muro difensivo del Genoa regge. Pavard ci prova al 35’, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Si va all’intervallo sullo 0-0.

