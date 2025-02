Camogli: commossa cerimonia a quattro anni dal crollo dei loculi in mare

La pioggia rende l’atmosfera ancor più triste e lo stridio dei gabbiani che sorvolano il cimitero sembra di dolore. Alle 15, ora in cui quattro anni fa crollò parte dei loculi trascinando in mare i resti di 450 defunti, don Danilo Dellepiane benedice il cippo che ricorda i morti; la zona a Levante, transennata, dove le tombe piombarono in mare; la camera ardente dove sono raccolti i resti recuperati in mare che saranno riuniti in una tomba comune. C’è il sindaco Giovanni Anelli, il vice Lorenzo Ghisoli, il presidente del Consiglio Paolo Terrile e il consigliere comunale Claudio Pompei. Ci sono soprattutto i parenti dei defunti sprofondati in mare di cui solo una parte è stata recuperata; attoniti come quattro anni fa, feriti nel cuore.

Alle 18 una Messa a suffragio verrà celebrata nella basilica di Santa Maria Assunta.

