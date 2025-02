Camogli: quattro anni fa il crollo dei loculi in mare con i resti di 415 defunti

Nel primo pomeriggio del 22 febbraio 2021 alcuni loculi del cimitero crollano in mare trascinandovi i resti di 415 defunti. Una notizia che fa letteralmente il giro del mondo. Sono passati quattro anni e la Procura non ha ancora detto se per quel crollo vi siano o meno colpevoli. Certamente il rischio era stato segnalato da diversi cittadini che notavano crepe sempre più larghe; il custode aveva collocato transenne per evitare alla gente di avvicinarsi al punto giudicato a rischio. Il crollo è stato filmato da un operaio che stava lavorando in altro punto del cimitero; le bare che galleggiavano in mare fotografate da un elicottero dei Vigili del fuoco giunto sul posto.

Oggi il Comitato “Caligo su Camogli”, composto da familiari che hanno avuto defunti finiti in mare, ricordano quel tragico avvenimento: è come se i loro cari fossero morti due volte; fatto altrettanto grave sono poche le salme recuperate; meno ancora quelle a cui è stato possibile dare una identità.

