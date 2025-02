Catanzaro, Caserta: “L’andata ci serva da lezione, gara dura contro una squadra di altissimo livello”

“Domani ci aspetta una gara contro una squadra in lotta per la promozione diretta che sta disputando un campionato di altissimo livello e si è rinforzata ulteriormente a gennaio in sede di calciomercato. Conosciamo le difficoltà della partita e le qualità dell’avversario”. Parla così in conferenza stampa Fabio Caserta, il tecnico del Catanzaro che è atteso al Picco da uno Spezia che ha tanta voglia di tornare a vincere. “Dovremo affrontarlo con le nostre armi e la stessa umiltà che ci ha contraddistinto durante il nostro percorso. Non dobbiamo pensare di essere bravi perché rischiamo di far uscire fuori i nostri limiti”.

All’andata una partita combattuta e vinta di misura dalle Aquile, grazie ad un super gol di Pio Esposito: “Ci ha fatto capire che bisogna concedere il minimo indispensabile contro grandi squadre come lo Spezia che capitalizza al massimo ogni chance. Potevamo fare qualcosa di diverso in occasione del gol subito, ma Pio Esposito era stato davvero bravo. Non meritavamo alla fine di perdere visto quanto fatto nella ripresa, ma siamo concentrati ormai sulla trasferta di domani”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com