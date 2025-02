Chiavari: primavera 2027, già partita la campagna elettorale per eleggere il sindaco

Chi sarà il candidato di “Avanti Chiavari” nel 2027? Ancora Messuti? Michela Canepa? O Antonio Segalerba individuerà un altro candidato? E chi sarà l’avversario più temibile? Gira insistente il nome di Sandro Garibaldi, già vicesindaco e già consigliere regionale; in quota Lega, almeno fino ad oggi. Con lui ci sarebbero alcuni consiglieri comunali di opposizione e – si dice – una regia che non offre garanzie di vittoria. In una città di 30.000 abitanti ci sarà certamente una lista di centro-sinistra. Certo la campagna elettorale è già iniziata. Oggi l’opposizione fa spesso rete, indipendentemente dall’area politica in cui si muovono i consiglieri. Questo costituisce un motivo di attacco da parte di “Avanti Chiavari” che stigmatizza la coesione delle minoranze nel fare opposizione alla giunta. Sarà tuttavia necessarie che le diverse coalizioni si impegnino non solo a parole sul futuro dell’area di colmata e sulle iniziative da assumere per sottolineare e valorizzare le qualità naturali di una città che vanta caratteristiche storiche e culturali.

» leggi tutto su www.levantenews.it