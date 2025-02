Comunali, Salis parte dai territori: “La riforma dei municipi di Bucci da cancellare”. E stronca il nuovo crematorio: “Non serve alla città”

Genova. “Io non credo nell’uomo o nella donna sola al comando, che centralizza il potere. Io credo che i municipi siano fondamentali come presidi sul territorio e per dare risposte di vicinanza alle persone che si sentono comunque senza servizi e hanno bisogno di avere servizi vicino a casa. Io penso che i municipi vadano non solo potenziati ma gli vada ridato quel ruolo che hanno cioè di presidio del comune nei vari territori“.

Con queste parole la candidata sindaca per la coalizione del centrosinistra Silvia Salis “liquida” la riforma dei municipi varata dalla giunta Bucci nel 2021. Lo fa durante l’incontro avvenuto questo pomeriggio presso il circolo del Partito Democratico di Struppa, dove ha incontrato e si è presentata agli iscritti per lanciare il lavoro della campagna elettorale. “Una riforma sbagliata per tanti motivi – spiega Salis – per prima cosa ha allontanato le istituzioni dai cittadini e che quindi le ha fatte sentire sempre più lontane. Non sono mai nati così tanti comitati come in questo periodo. Non è un caso. E poi questa riforma non risponde a un’esigenza reale in una città come Genova che è tante città in una città cioè quella di avere un collegamento e riferimento snello alla centralità del comune”. Quindi sarà cancellata?: “La nostra intenzione è si, ridando peso e centralità ai municipi“.

