Consiglio comunale di Levanto affronta la riconfigurazione della diga di Vallesanta

Torna a riunirsi, lunedì 24 febbraio, alle ore 18, il consiglio comunale di Levanto. La seduta si aprirà con la discussione di un ordine del giorno presentato da “Levanto insieme” per sottoporre alle autorità politiche competenti le istanze di agricoltori e allevatori sulla gestione della fauna selvatica e sulla strategia nazionale sulle aree interne. Quindi un’interrogazione di “Obiettivo Levanto” sulla situazione della galleria del monte Persico. Poi un ordine del giorno dei tre gruppi di minoranza sulla fattibilità tecnica ed economica degli interventi di riparazione e riconfigurazione della diga di Vallesanta, e uno di “Levanto insieme” sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Successivamente, un’interrogazione a risposta verbale e scritta di “Obiettivo Levanto” sulla rete di illuminazione pubblica. Quindi un’interrogazione di “Levanto – Azione civica indipendente” sulle agevolazioni tariffarie ferroviarie.

Poi la modifica del regolamento che disciplina gli impianti di sorveglianza sul territorio comunale e l’adozione di quello per la concessione di aree cimiteriali a privati ed enti per la costruzione di sepolture nei cimiteri comunali. Infine, l’esame dell’istanza di svincolo alberghiero parziale dell’hotel “Europa” per la costituzione di un “Condhotel”.

