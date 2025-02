Consiglio comunale di Levanto vota per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina

Il gruppo consiliare di maggioranza “Levanto insieme” presenterà nella seduta del consiglio comunale in programma lunedì 24 febbraio un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Nel testo, i firmatari chiedono al governo italiano di: “riconoscere a tutti gli effetti e con urgenza lo Stato di Palestina come entità sovrana nei confini precedenti l’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa; agire in sede Onu per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazione Unite, per permettere alla Palestina e ad Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità; impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e del diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei territori palestinesi occupati”. L’ordine del giorno impegna quindi il sindaco, Luca Del Bello, a “diffondere il documento a tutti gli organi istituzionali italiani ed europei titolati a far sì che le istanze indicate nel testo possano essere rappresentate e accolte”.

