Francesco Paszkowski firmerà il design degli spazi interni dell’ex Fitram

Una notizia straordinaria a pochi giorni dall’audizione della Città della Spezia al ministero della Cultura per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027: il design interno degli spazi dell’ex Fitram, sarà firmato da Paskowski, designer di fama internazionale, e sarà suddiviso fra biblioteca, spazio polifunzionale, area ristoro, spazio esterno attrezzato per manifestazioni all’aperto.

“La scelta di Francesco Paszkowski di firmare il design degli spazi interni dell’ex Fitram è un riconoscimento di grande valore per la nostra città – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e per il percorso che stiamo portando avanti con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. Si tratta di un designer di fama internazionale, un punto di riferimento nel mondo della nautica che ha collaborato con i più prestigiosi cantieri del settore firmando yachts e superyachts apprezzati in tutto il mondo. Il fatto che un professionista del suo calibro abbia scelto di mettere la sua firma su un progetto centrale del nostro dossier è una conferma della credibilità della nostra visione e della capacità della città di attrarre nomi di livello internazionale, come ormai accade da molto tempo, rafforzando il suo ruolo in ambito culturale e creativo. Ringrazio Francesco Paszkowski per credere nella nostra città e collaborare a questo progetto”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com