Genoa sconfitto dall’Inter, Vieira elogia il gruppo: “Squadra unita, questo spirito ci manterrà in Serie A”

Milano. Il Genoa si deve arrendere, dopo una gara ben giocata e in diversi frangenti anche condotta, al grande spirito dell’Inter. Se i nerazzurri questa sera sono primi in classifica e in tante statistiche, questo risultato sembra scontato ma, in questo 1-o, è racchiusa tutta l’essenza del Genoa di Patrick Vieira.

Solidità all’ennesima potenza e contropiede ben calibrati e precisi, solo i due Martinez spengono i sogni genoani, il primo con la testa e il secondo con due parate decisive su Ekuban e Venturini. Ad oggi, anche con una vittoria del Como domani contro il Napoli, i rossoblù rimarrebbero comunque al dodicesimo posto, con un possibile scarto dalla zona retrocessione che andrebbe dai +9 ai +6 (dipende dal risultato i Empoli-Atalanta).

» leggi tutto su www.genova24.it