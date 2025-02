Il Savona vince ma Cola è arrabbiato: “Subiamo troppi goal e al 70′ ci spegniamo. Preoccupato per Carro e Cerchez”

Dall’Old Boys all’Old Boys. Era stata la prima partita alla guida del Savona di mister Emanuele Cola ed era arrivata una sconfitta. L’unica nella sua gestione: con la vittoria 2 a 1 di oggi gli Striscioni firmano un girone intero senza sconfitte. Successo che vale il mantenimento del primo posto a quota 50 punti. Non abbastanza per dormire sonni tranquilli però. Le note negative sono la quarta partita di fila con goal subiti e come contro lo Speranza e il Multedo i biancoblù hanno incassato nella parte finale di gara rischiando di mettere a repentaglio quanto di buono fatto per larghi tratti. A tutto ciò si aggiunge l’infortuno al ginocchio patito da Carro Gainza e quello di Cerchez, che ha rimediato un brutto colpo da un avversario.

“Sino al loro goal abbiamo gestito bene la partita – commenta mister Emanuele Cola -. L’Old Boys è una squadra che mi piace, ci sono ragazzi forti che purtroppo si allenano pochissimo e fanno già miracoli così. Contro il Savona danno tutti il massimo, contro il Masone l’Old Boys non andava a questa velocità”.

