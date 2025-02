Il savonese Andrea Amoroso e i doppiaggi su Tik Tok: “Ecco il mio sogno nel cassetto”

Savona. “Conquistala come solo tu sai fare”. Un microfono e una frase recitata su un palco. Un video messo per gioco su Tik Tok e 300mila visualizzazioni. Andrea Amoroso e la sua passione per il doppiaggio, per il cinema e il teatro.

E allora incontriamolo questo savonese di 24 anni che studia ingegneria con un sogno nel cassetto: “Quello di lavorare al cinema, che sia con la voce o anche con il corpo, il mio sogno è di lavorare nello spettacolo”. Ha studiato doppiaggio a Milano in due scuole diverse, per due anni ha frequentato il CTA, Centro Teatro Attivo, e per un anno la Quality Dubbing. E allora torniamo a “quella volta sul palco” per capire cosa combina sui social.

