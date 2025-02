“La parola disarmata. Letteratura e mitezza”, un evento del Lions club degli Ulivi con Alessandro Zaccuri

Il Lions International La Spezia degli Ulivi è promotore di una conferenza dal titolo “La parola disarmata. Letteratura e mitezza” a cura di Alessandro Zaccuri, direttore della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore lunedì 24 febbraio alle 17 nella sala di Fondazione Carispezia in via Chiodo, 36.

A seguito dei saluti della Presidente del Lions International La Spezia degli Ulivi Marzia Michelotti, introdurrà l’autore Barbara Sussi, Referente del Comitato Cultura Lions International La Spezia degli Ulivi.

L’evento è libero fino ad esaurimento posti e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Alessandro Zaccuri, giornalista, romanziere e saggista, fino al 2021 è stato inviato culturale di punta del quotidiano “Avvenire”, restandone poi collaboratore. Si è occupato a più riprese del rapporto fra cristianesimo e immaginario contemporaneo e tra il 2005 e il 2011 è stato autore e conduttore della trasmissione televisiva “Il Grande Talk”, in onda su SaT2000/Tv2000.

